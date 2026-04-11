Elisa Longo Borghini non sarà al via della Parigi-Roubaix femminile 2026

Elisa Longo Borghini non prenderà parte alla Parigi-Roubaix 2026. La campionessa italiana, leader della UAE Team ADQ, è costretta a rinunciare a uno degli appuntamenti più attesi della stagione, dove avrebbe puntato a ripetere il trionfo conquistato nel 2022.

Alla base della decisione c’è il persistere di un problema alle vie respiratorie che non le ha ancora consentito di recuperare pienamente. Già nelle scorse settimane Longo Borghini aveva dovuto saltare diversi impegni importanti del calendario, e nonostante la partecipazione alle classiche del Nord — dove si era comunque messa in evidenza — le condizioni fisiche non sono migliorate a sufficienza per affrontare una gara esigente come la Roubaix.

L’atleta nostrana, infatti, non aveva partecipato alla Milano-Sanremo femminile, oltre che al Giro delle Fiandre e a tutte le gare che precedevano la disputa di quest’ultima classica. La formazione emiratina ha ufficializzato la propria line-up per la corsa, che si disputerà su un tracciato di 143 chilometri, con arrivo previsto, come da tradizione, nel velodromo dopo lo svolgimento della prova maschile.

Da capire quando vedremo in azione Longo Borghini, sperando che i problemi di salute siano presto risolti e possano consentire di competere ai massimi livelli.