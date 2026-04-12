Parigi-Roubaix femminile 2026, Koch trionfa al fotofinish nel Velodromo. Consonni la migliore delle italiane

Franziska Koch trionfa nella sesta edizione della Parigi-Roubaix femminile, corsa in linea di 143,1 chilometri con partenza da Denain e arrivo nel leggendario Velodromo in cui sono state scritte pagine memorabili della storia del ciclismo. La tedesca si impone al fotofinish nello sprint a tre di una gara nella quale Chiara Consonni è la migliore delle italiane.

L’atleta della FDJ United – SUEZ brucia in volata l’olandese Marianne Vos del Team Visma | Lease a Bike. La detentrice del titolo Pauline Ferrand-Prevot completa il podio ed è terza con sei secondi di distacco. Le prime tre promuovono l’azione decisiva nel settore in pavé di Mons-en-Pévèle, accumulano oltre un minuto di vantaggio e si giocano poi il successo nel finale.

La francese sceglie di mettersi al servizio della compagna di squadra ed entrambe provano ad isolare la rivale. Koch risponde però sempre presente ai tentativi del duo Visma e nel finale non lascia possibilità di replica all’esperta rivale. La compagine transalpina centra così la seconda affermazione consecutiva dopo la vittoria nel Giro delle Fiandre di domenica scorsa ottenuta da Demi Vollering.

Il contingente italiano non riesce a recitare un ruolo da protagonista e deve accontentarsi delle posizioni di rincalzo. Chiara Consonni della CANYON//SRAM zondacrypto, arrivata con il gruppo regolato in volata da Lorena Wiebes ad oltre due minuti dalla vincitrice, termina la sua prova in diciottesima posizione ed è la migliore delle azzurre, mentre Nadia Quagliotto della Cofidis Women Team termina ventisettesima.