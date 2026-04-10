Parigi-Roubaix 2026: tutti gli italiani in gara. Filippo Ganna la punta

Dopo il Giro delle Fiandre, la settimana “santa” del ciclismo mondiale si concluderà domenica 12 aprile con un altro grande appuntamento. Sarà infatti il turno della terza Classica Monumento della stagione: la Parigi-Roubaix 2026. La corsa francese, giunta alla sua 123esima edizione, propone un percorso di 258,3 chilometri in cui non mancherà lo spettacolo con i classici settori in pavé ed alcuni iconici passaggi prima del traguardo nel velodromo.

Si rinnova, ad una settimana di distanza, il duello tra i due grandi favoriti per la vittoria. Tadej Pogacar, dopo il grande successo nella Ronde van Vlandereen, cerca ora di conquistare la Regina delle Classiche, unica grande classica mancante nel suo ricchissimo palmares. A tallonarlo ci sarà come sempre Mathieu Van der Poel che con “L’Inferno del Nord” ha un legame speciale. Il neerlandese ha infatti vinto le ultime tre edizioni della corsa e va alla ricerca di un incredibile poker.

Per quanto riguarda gli azzurri? L’ultimo a vincere la Parigi-Roubaix è stato Sonny Colbrelli nel 2021. Quest’anno saranno solo nove i corridori italiani che si cimenteranno nella corsa più difficile al mondo. La punta sarà ovviamente Filippo Ganna, assente al Fiandre per migliorare la sua condizione in vista di questa domenica. Il corridore della Ineos Grenadiers sarà uno dei principali outsider per la vittoria. Con una buona condizione, l’italiano potrebbe a lungo restare nelle posizioni di testa e sperare nel colpaccio.

TUTTI GLI ITALIANI ALLA PARIGI-ROUBAIX 2026

LIDL-TREK

MILAN Jonathan

TEAM VISMA LEASE A BIKE

AFFINI Edoardo

MATTIO Pietro

INEOS GRENADIERS

GANNA Filippo

BAHRAIN VICTORIOUS

BORGO Alessandro

XDS ASTANA TEAM

BALLERINI Davide

ROMELE Alessandro

MOVISTAR TEAM

MILESI Lorenzo

TUDOR PRO CYCLING TEAM

MOZZATO Luca