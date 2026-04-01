Dove vedere in tv Aluron Warta Zawiercie-Civitanova, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming

Giovedì 2 aprile (ore 18.00) si giocherà Zawiercie-Civitanova, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. Dopo aver perso il confronto d’andata con un secco 3-0, la Lube sarà chiamata a reagire e dovrà confezionare un’impresa se vorrà qualificarsi alla Final Four della massima competizione europea: dovrà espugnare l’Arena Sosnowiec per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio.

Missione decisamente ardua per i cucinieri, attesi dalla compagine polacca che ha conquistato il primo posto nella regular season della Plusliga e che settimana scorsa ha mostrato i muscoli all’Eurosuole Forum, giganteggiando nelle prime due frazioni e poi annullando dei set-point nel terzo parziale. I marchigiani avevano già da tempo chiuso la serie dei quarti di finale dei playoff scudetto contro Trento e si sono così potuti concentrare su questo impegno in campo continentale.

A trascinare Civitanova, allenata da Giampaolo Medei, saranno gli schiacciatori Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo e l’opposto Eric Loeppky sotto la regia di Mattia Boninfante, al centro giocheranno Wout D’Heer e Giovanni Gargiulo, Fabio Balaso il libero. Tra fila dell’Aluron di coach Michal Winiarski spiccano gli attaccanti Bartosz Kwolek, Aaron Russell e Bartlomiej Boladz, ma anche il centrale Mateusz Bieniek.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Zawiercie-Civitanova, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ZAWIERCIE-CIVITANOVA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Giovedì 2 aprile

Ore 18.00 Aluron CMC Warta Zawiercie vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ZAWIERCIE-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.