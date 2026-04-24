Del Buono e Nimbona illuminano i Campionati dei 10.000 metri. C’è la Coppa Europa all’orizzonte

Sarà Sulmona (in provincia de L’Aquila) a ospitare i Campionati italiani dei 10.000 metri, che andranno in scena domenica 26 aprile e che avranno un peso specifico non indifferente in vista della Coppa Europa di specialità, prevista il prossimo 23 maggio a La Spezia. Chi farà bene in terra abruzzese si meriterà la maglia azzurra, con l’aggiunta di possibili innesti che saranno però assenti nella giornata dedicata al tricolore.

Riflettori puntati su Federica Del Buono (quinta italiana di sempre con 31:24.41, crono maturato in occasione del quarto posto agli Europei 2024) e su Elvanie Nimbona, cittadina italiana di dicembre e già capace di accarezzare il primato nazionale di mezza maratona (1h08:38 a Berlino). Saranno in lizza anche Greta Settino (già sesta agli Europei U23) e Melissa Fracassini (tricolore nel cross corto).

Sul fronte maschile, invece, il grande favorito è Francesco Guerra, che vanta un personale di 28:22.07 datato 2024. Il rivale più accreditato sembra essere Pasquale Selvarolo (28:30.35, reduce da due confortanti prove sui 10 km), ma attenzione anche a Konjoneh Maggi, Alberto Mondazzi e Luca Alfieri.