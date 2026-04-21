Mattia Furlani scopre un nuovo avversario? Volo siderale con 2,2 m/s di vento contrario! Misura super dopo Lewis e Pedroso

Sembra essere spuntato un nuovo avversario per Mattia Furlani e il salto in lungo potrebbe essersi arricchito di un nuovo interprete estremamente interessante. Il Campione del Mondo all’aperto e fresco argento indoor (poche settimane fa venne sorpreso dall’inatteso portoghese Gerson Baldé a Torun) ha osservato a distanza un exploit totalmente inaspettato dalla maggior parte degli appassionati, per opera di un nome nei fatti totalmente nuovo.

Stiamo parlando di Tafadzwa Chikomba, atleta classe 2001 dello Zimbabwe che è atterrato a 8.25 metri a Eugene (USA). La misura è eccellente di suo, ma a fare scalpore è il dato del vento con cui l’ha ottenuta: addirittura 2,2 m/s di brezza contraria! Con Eolo in faccia in dimensioni copiose, questo saltatore africano si è spinto così lontano, diventando il nono uomo della stagione (guida Baldé con 8.46, poi il bulgaro Bozhidar Saraboyukov con 8.45 e l’azzurro con 8.39).

Bisogna risalire a delle magie di alcuni volti simbolo della disciplina per trovare salti così lontani con oltre 2,0 m/s di vento a sfavore: lo statunitense Carl Lewis volò a 8.52 metri con -2,0 m/s il 19 agosto 1981 a Zurigo, il cubano Ivan Pedroso toccò 8.52 metri con addirittura -2,3 m/s il 3 luglio 1995 a Parigi, il sudafricano Godfrey Mokoena si spinse a 8.27 metri con -2,0 m/s il 29 ottobre a Pretoria, il giamaicano Tajay Gayle toccò 8.27 metri con -2,0 m/s il 4 luglio 2021 a Stoccolma.

Il suo vecchio personale era di 8.06, siglato il 7 marzo 2025 a livello indoor in quel di Lubbock (USA), e vanta un primato di 10.33 sui 100 metri. Il 25enne, attualmente al 59mo posto del ranking internazionale, ha gareggiato tantissimo (per non dire esclusivamente) negli USA tra il 2024 e il 2026 (mentre non vanta attività nel 2023), ma non ha mai partecipato a grandi eventi internazionali, eccezion fatta per i Campionati Africani 2024, dove chiuse al sesto posto con la misura di 7.59.