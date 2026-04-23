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Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera! 🏃♀️🔥
Ospite della puntata è Zaynab Dosso, protagonista assoluta della stagione indoor e oggi considerata la donna più veloce del mondo sui 60 metri.
Dopo una straordinaria annata al coperto, culminata con il trionfo ai Mondiali indoor di Torun, dove ha superato anche la campionessa olimpica dei 100 metri Julien Alfred, Dosso racconta il suo percorso di crescita e le ambizioni per il futuro.
🇮🇹 Forte il legame con la maglia azzurra: nonostante la fine della stagione indoor, l’azzurra sarà protagonista già a inizio maggio alle World Relays di Gaborone, dove guiderà le staffette veloci femminili italiane.
🎯 Obiettivi chiari anche per la stagione outdoor:
👉 esordio sui 100 metri al Meeting di Savona
👉 preparazione verso gli Europei di Birmingham
👉 sogno medaglia d’oro nella distanza regina
🎙️ Conduce Ferdinando Savarese.
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