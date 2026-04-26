Federica Del Buono e Francesco Guerra vincono i Campionati Italiani dei 10.000 metri. Ora la Coppa Europa

A Sulmona (in provincia de L’Aquila) sono andati in scena i Campionati Italiani dei 10.000 metri, evento dal peso specifico importante visto che manca un mese alla Coppa Europa di specialità (il prossimo 23 maggio a La Spezia). Francesco Guerra ha difeso il titolo conquistato lo scorso anno, operando l’attacco risolutore a 700 metri dal traguardo e trionfando con il tempo di 29:36.26 in un pomeriggio molto caldo e con vento sostenuto durante la prova maschile.

Il 24enne di Frascati ha festeggiato il quarto tricolore in carriera considerando anche i due conquistati nei 10 km su strada, riuscendo a precedere Konjoneh Maggi (29:42.33) e Pasquale Selvarolo (29:50.49). Tra le donne, invece, stoccata di Federica Del Buono, che ha trionfato su questa distanza per la prima volta e che amplia un palmares in cui campeggiano due titoli italiani sui 1500 metri. La 31enne veneta ha operato il forcing risolutivo nel corso dell’ultimo chilometro, chiudendo con il tempo di 34:25.19.

Alle sue spalle si è piazzata Elvanie Nimbona (34:35.36), rimessasi in gioco dopo aver accarezzato il record italiano di mezza maratona. Sul terzo gradino del podio è salita la 22enne Greta Settino (34:46.88), davanti a Joyce Mattagliano (35:22.26).