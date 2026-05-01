Iliass Aouani torna dal record di maratona e stravince la Corsa di Oderzo. E annuncia la prossima gara…

Iliass Aouani ha vinto la sempre prestigiosa Corsa Internazionale di Oderzo, appuntamento giunto alla 29ma edizione e che è andato in scena sulle strade della località in provincia di Treviso nella giornata riservata alla Festa dei Lavoratori. Il bronzo mondiale di maratona è tornato in gara a due mesi esatti dal record italiano sui 42,195 km siglato a Tokyo (2h04:26), cimentandosi lungo i dieci chilometri su asfalto e trionfando con il tempo di 28:29.

Arrivo in solitaria in piazza Grande per l’ingegnere milanese, che ha ritoccato di quindici secondo il primato della gara, realizzato dal norvegese Sondre Nordstad Moen nel 2018. L’azzurro ha battagliato con il burundese Celestin Ndikumana per sette dei dieci giri, poi l’africano ha ceduto di schianto e così il Campione d’Europa di maratona si è involato verso il successo all’ombra del Torresin (il sesto per un italiano nella storia della competizione).

Iliass Aouani ha già annunciato il prossimo appuntamento: lo rivedremo in gara il 23 maggio in occasione della Coppa Europa dei 10.000 metri, che si disputerà a La Spezia. Oggi il 30enne allenato da Massimo Magnani si è lasciato alle spalle il già citato Ndikumana e Ahmed Ouhda (28:57 per entrambi, l’atleta italiano si è arreso in volata), quarto posto per Daniele Meucci (29:01).

La gara femminile si è snodata sui cinque chilometri: ha vinto Elisa Palmero, che in volata ha avuto la meglio nei confronti di Federica Del Buono. La 26enne piemontese, che a febbraio aveva corso la Maratona di Siviglia in 2h24:10 (miglior debutto di sempre sulla distanza per un’italiana), ha tagliato il traguardo in 16:05, un secondo meglio della fresca Campionessa Italiana dei 10.000 metri, terza Rebecca Lonedo in 16:11.