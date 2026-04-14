Calcio femminile, Danimarca sbanca in Svezia e risponde all’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027

Serata di qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile. Puntando lo sguardo sulla Lega A a livello continentale, l’Italia ritrova finalmente i tre punti nel Gruppo 1, travolgendo la Serbia sul proprio campo. Un perentorio 6-0 per le ragazze allenate da Andrea Soncin, che mettono fine al digiuno di vittorie e gol.

Nel raggruppamento, tuttavia, la situazione resta complicata per la selezione azzurra. Il successo della Danimarca in Svezia per 2-1 consente alle danesi di portarsi al comando con tre punti di margine su svedesi e italiane. Le padrone di casa erano passate in vantaggio con Jusu Bah all’8’, ma le ospiti hanno ribaltato il punteggio grazie alle reti di Harder al 30’ e di Thomsen al 92’.

Nel Gruppo 2, l’Olanda si impone tra le mura amiche contro la Francia per 2-1. Al vantaggio iniziale delle Oranje firmato da Van Asten ha risposto la transalpina Baltimore al 54’. Il gol partita arriva al 68’ con Brugts. Cade invece in casa la Polonia, sconfitta 3-2 dall’Irlanda: con questi risultati, le olandesi scavalcano le francesi in vetta alla classifica (7 punti contro 6).

Nel Gruppo 3, il remake della finale degli Europei 2025 e dei Mondiali 2023 tra Inghilterra e Spagna sorride alle inglesi. A Londra basta un gol di Hemp dopo appena 3’ per decidere la sfida: Inghilterra a punteggio pieno, Furie Rosse seconde. Nello stesso girone, successo di misura dell’Islanda, che batte 1-0 l’Ucraina.

Infine, nel Gruppo 4, la Germania travolge l’Austria con un netto 5-1. A segno Anyomi, Endemann, Brand e Schüller, oltre all’autorete di Puntingam; per le ospiti gol della bandiera di D’Angelo. Altra cinquina anche per la Norvegia, che nello stesso girone supera con autorità la Slovenia: doppietta di Hegerberg e reti di Blakstad, Graham e Saevik. Germania sempre in testa con 9 punti, a +3 proprio sulle norvegesi.