Cosa ha detto Alcaraz a Sinner a fine partita? L’ammissione e l’avviso di rivincita

Che Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz siano amici al di fuori del campo da tennis è risaputo, che ci siano stima e rispetto reciproco è sotto gli occhi di tutti. Quanto accaduto al termine della finale di Montecarlo offre un ulteriore capitolo del loro dualismo gentile.

Il riferimento non è a quanto detto nel corso della cerimonia di premiazione, ma allo scambio di battute breve ma significativo avvenuto a rete in occasione dell’abbraccio tra i due al termine del match, intercettato dai microfoni posti in campo.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz si è rivolto a Sinner ed ha constatato: “Cemento, erba, terra rossa: mi hai sconfitto dappertutto. Mi prenderò la rivincita la prossima volta. Hai giocato una grande partita“. La risposta di Jannik Sinner è stata lapidaria: “E’ stato un piacere“.