Come cambia il tabellone di Berrettini dopo aver eliminato Medvedev. Possibile sfida al ‘terzo incomodo’

Matteo Berrettini prosegue nella sua avventura a Montecarlo e lo fa nella maniera più sorprendente possibile. Nessuno avrebbe potuto immaginare che l’azzurro si presentasse agli ottavi di finale non soltanto senza aver perso set, ma addirittura senza aver concesso alcun game ai suoi rivali.

Un percorso particolare quello del romano. All’esordio, opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut, Berrettini ha avuto vita facile per un problema fisico che ha condizionato l’incedere dell’iberico. Sullo score di 4-0 in proprio favore, è calato il sipario per la decisione di Bautista Agut di ritirarsi.

Tuttavia, la vera sorpresa c’è stata quest’oggi nel match d’apertura del programma sul campo Ranieri III. La sfida contro il russo Daniil Medvedev si presentava complicata, ricordando il gran tennis espresso dal moscovita a Indian Wells e il fatto che prima di questa partita Matteo non si fosse mai imposto negli scontri diretti col russo.

Quello che è emerso, invece, è stato lontanissimo dalle aspettative. Berrettini, infatti, ha inflitto un pesantissimo doppio bagel a Medvedev (6-0 6-0), andato letteralmente fuori di testa all’inizio del secondo parziale e non trovando più la forza per reagire.

E ora? Negli ottavi di finale del Masters1000 monegasco ad attenderlo ci sarà il vincente della partita tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech. Il sudamericano parte coi favori del pronostico e si potrebbe creare un incrocio molto interessante, al cospetto di un avversario indicato da tanti come il “terzo incomodo” al vertice della classifica mondiale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Andando oltre, nei quarti di finale, ci potrebbe essere un rivincita col tedesco Alexander Zverev, considerando quanto accaduto a Indian Wells quest’anno (netta vittoria del teutonico) e anche l’ultimo precedente sul rosso proprio nel Principato (vittoria di Berrettini). In semifinale e finale, i nomi poi sono proprio quelli dei due dominatori del circuito, ma arrivare a confrontarsi con loro sarebbe già un grande successo per Matteo.

TABELLONE ATP MONTECARLO 2026 DI BERRETTINI

Ottavi di finale – Joao Fonseca / Arthur Rinderknech

Quarti di finale – Zizou Bergs / Alexander Zverev / Cristian Garin

Semifinale – Jannik Sinner / Felix Auger-Aliassime / Casper Ruud / Francisco Cerundolo

Finale – Carlos Alcaraz / Alexander Bublik / Lorenzo Musetti / Alex de Minaur