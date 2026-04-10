Cocciaretto-Uchijima oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streaming

Elisabetta Cocciaretto affronterà Moyuka Uchijima nel primo singolare di Italia-Giappone, confronto valido come turno preliminare della Billie Jean King Cup, la massima competizione per Nazionali femminili di tennis. Spetterà alla 25enne marchigiana aprire il confronto sulla terra rossa di Velletri, l’appuntamento è per le ore 12.00 di venerdì 10 aprile presso il complesso sportivo Colle degli Dei nella località in provincia di Roma.

La numero 42 del mondo dovrà fare i conti con la numero 84 del ranking WTA: l’azzurra partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attenta a una rivale decisamente insidiosa e che potrebbe creare parecchi grattacapi in questo contesto. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici nel circuito WTA. Al termine del match, toccherà a Jasmine Paolini (numero 8 delle classifiche internazionali) affrontare la poco quotata Himeno Sakatsume (numero 133).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cocciaretto-Uchijima, match valido per il turno preliminare di BJK Cup tra Italia e Giappone. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Super Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SUper Tennix; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COCCIARETTO-UCHIJIMA BJK CUP

Venerdì 10 aprile

Ore 12.00 Elisabetta Cocciaretto vs Moyuka Uchijima – Diretta tv su Super Tennis

PROGRAMMA COCCIARETTO-UCHIJIMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.