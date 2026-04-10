Paolini-Sakatume oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streaming

Jasmine Paolini affronterà Himeno Sakatsume nel secondo singolare di Italia-Giappone, confronto valido come turno preliminare della Billie Jean King Cup, la massima competizione per Nazionali femminili di tennis. L’azzurra se la dovrà vedere con un’avversaria sulla carta ampiamente alla portata sulla terra rossa di Velletri, scendendo in campo al termine del match tra Elisabetta Cocciaretto e Moyuka Uchijima.

L’appuntamento è per venerdì 10 aprile, sarà il secondo match a partire dalle ore 12.00 presso il complesso sportivo Colle degli Dei nella località in provincia di Roma. La numero 8 del mondo se la dovrà vedere con l’attuale numero 133 del ranking WTA, sconfitta nell’unico precedente disputato ormai quattro anni fa a Granby. Le ragazze di Tathiana Garbin sono chiamate a difendere il trofeo alzato al cielo nel 2024 e nel 2025, il successo sul Giappone permetterebbe l’approdo alla Final Eight.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Sakatsume, match valido per il turno preliminare di BJK Cup tra Italia e Giappone. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Super Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SUper Tennix; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-SAKATSUME BJK CUP

Venerdì 10 aprile

Secondo match dalle ore 12.00 Jasmine Paolini vs Himeno Sakatsume – Diretta tv su Super Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 12.00, si giocherà Cocciaretto-Uchijima. Al termine toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-SAKATSUME: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.