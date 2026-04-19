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Cobolli-Shelton si vedrà in chiaro su TV8! Orario differita, programma, streaming
Oggi, domenica 19 aprile, per quanto concerne l’ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputerà la finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Flavio Cobolli, numero 4 del seeding, affronterà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 2.
L’incontro si disputerà sul Center Court e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 con la finale di doppio, ma si giocherà comunque non prima delle 13.30: il nordamericano è in vantaggio per 3-2 nei precedenti, ma l’unica sfida sulla terra battuta è stata vinta dall’italiano.
Il match tra Flavio Cobolli e Ben Shelton, finale del torneo di Monaco di Baviera, sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ed in differita dalle 16.30 su TV8 HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV, con differita dalle 16.30 su tv8.it. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO ATP MONACO DI BAVIERA 2026
Domenica 19 aprile
Center Court – Dalle ore 11.00
Schnaitter/Wallner (Germania, Q)-Arribage/Olivetti (Francia)
Non prima delle ore 13.30
Flavio Cobolli (Italia, 4)-Ben Shelton (Stati Uniti, 2) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, differita dalle 16.30 su TV8 HD
PROGRAMMA ATP MONACO DI BAVIERA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), differita dalle 16.30 su TV8 HD.
Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV, differita dalle 16.30 su tv8.it.
Diretta Live testuale: OA Sport.