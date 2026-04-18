Flavio Cobolli punta in alto: “Posso giocarmela con tutti sulla terra. Sono carico per la finale”

Flavio Cobolli prosegue la sua settimana da sogno e si toglie la soddisfazione di rifilare un duplice 6-3 ad Alexander Zverev, staccando il pass per la finale all’ATP 500 di Monaco 2026. Il tennista romano ha firmato una delle prestazioni migliori della carriera, soprattutto al servizio, non lasciando scampo al padrone di casa tedesco n.1 del seeding e n.3 del ranking mondiale sulla terra rossa bavarese.

“Avevo tante motivazioni per far bene contro un avversario che stimo tantissimo, un giocatore straordinario. Penso di potermela giocare con tutti, soprattutto su questa superficie, quando sono in condizione. Ho meritato la vittoria oggi. Spero di giocare tante altre partite contro di lui perché vorrebbe dire arrivare in fondo ai tornei“, dichiara Cobolli all’ATP.

Il 23enne azzurro, che sfiderà nell’ultimo atto del torneo il temibile statunitense Ben Shelton, è già certo di eguagliare come minimo il suo best ranking di n.13 al mondo ma in caso di conquista del titolo potrebbe guadagnare un’altra posizione salendo al n.12: “Credo che uscirò da questo torneo più forte della settimana passata, con tanta convinzione e tanta voglia di far bene. La finale sarà una bella partita, sono carico“, ha aggiunto il giocatore azzurro.

L’eventuale trionfo a Monaco di Baviera non sarebbe sufficiente per proiettare Cobolli al nuovo best ranking di n.12 della classifica mondiale solamente se il russo Andrey Rublev dovesse battere il francese Arthur Fils nella finale dell’ATP 500 di Barcellona.