Flavio Cobolli travolge Zverev: “La migliore partita di sempre”. La dedica a un 13enne scomparso

Flavio Cobolli ha sconfitto Alexander Zverev con il perentorio punteggio di 6-3, 6-3, riuscendo così a battere il numero 3 del mondo, l’uomo che da tempo insegue Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella classifica internazionale. Il tennista italiano ha confezionato una prestazione maiuscola in termini di vincenti e al servizio, annichilendo il padrone di casa e campione in carica in occasione della semifinale del torneo ATP 500 di Monaco.

Il 23enne si è letteralmente superato sulla terra rossa della Baviera e si è così qualificato all’atto conclusivo, dove se la vedrà contro il vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e lo slovacco Alex Molcan. Il nostro portacolori si è virtualmente issato al tredicesimo posto del ranking ATP, a dimostrazione di una condizione fisica davvero encomiabile e di un salto in una nuova dimensione ormai effettivamente completato.

L’azzurro avrà così la possibilità di conquistare un torneo di questo livello per la seconda in stagione dopo la stoccata operata un paio di mesi fa ad Acapulco e ha voluto dedicare l’affermazione odierna a un suo amico scomparso un paio di giorni fa dopo essere precipitato dalla finestra del suo appartamento: “Questa vittoria è per un amico che non c’è più, aveva solo 13 anni e se ne è andato troppo presto“.

Nella dichiarazioni concessa all’ATP ha poi proseguito: “È stata una delle mie migliori partite di sempre, contro uno dei miei migliori amici nel circuito. È davvero un bravo ragazzo e abbiamo un ottimo rapporto con tutti i membri del suo team, quindi è stato un po’ difficile giocare contro di lui. Ma oggi penso di aver disputato una delle mie migliori partite e sono davvero soddisfatto della mia prestazione“.