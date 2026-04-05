Definito il primo avversario di Jannik Sinner a Montecarlo: già fuori il nuovo asso francese

Jannik Sinner affronterà il francese Ugo Humbert al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, che giocherà o martedì 7 o mercoledì 8 aprile (lo scopriremo soltanto domani). Il numero 2 del mondo, che ha goduto di un bye, attendeva di conoscere l’identità dell’avversario per il debutto sulla terra rossa del Principato e doveva aspettare l’esito del derby transalpino tra l’accredito 27enne, numero 34 del ranking ATP, e il 17enne, grande promessa del tennis nazionale e attualmente al 328mo posto delle classifiche mondiali.

Humbert si è imposto contro la wild-card con il punteggio di 6-3, 7-5 e sarà così il prossimo rivale del fuoriclasse altoatesino, il quale partirà con tutti i favori del pronostico per meritarsi la qualificazione agli ottavi di finale, dove il rivale potrebbe uscire dal testa a testa tra l’argentino Francisco Cerundolo (numero 16 del seeding) e il greco Stefanos Tsitipas (il vincente incrocerà chi la spunterà tra il tedesco Daniel Altmaier e il ceco Tomas Machac).

I precedenti tra Sinner e Humbert sono in perfetta parità, ma gli scontri diretti sono datati nel tempo: l’azzurro ebbe la meglio ai 32mi di finale degli Internazionali d’Italia nel 2021 con il punteggio di 6-2, 6-4 (il nostro portacolori perse poi al turno successivo contro lo spagnolo Rafael Nadal, vincitore del torneo), mentre il francese si impose nel round robin delle Next Gen ATP Finals 2019 (vinte poi proprio dal nostro portacolori) con il riscontro di 4-3(5), 3-4(3), 4-2, 4-2.