Tour of the Alps 2026: i favoriti. Giulio Pellizzari sfida Tom Pidcock e Ben O’Connor

Scatta domani l’edizione numero 49 del Tour of the Alps, l’ex Giro del Trentino, corsa di preparazione verso il Giro d’Italia. Cinque tappe, oltre 700 chilometri, tantissime salite con partenza dall’Austria, precisamente da Innsbruck, e arrivo in Trentino Alto Adige, a Bolzano. Andiamo a scoprire i favoriti della corsa.

Il più atteso in casa Italia è sicuramente Giulio Pellizzari. Il capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe ha dimostrato una condizione eccellente nelle prime uscite stagionali ed è pronto all’ultimo test verso il Giro che correrà da capitano, con obiettivo podio. Dopo una Tirreno-Adriatico super da capire lo stato della gamba sulle vere montagne.

A sorpresa a sfidarlo ci sarà Tom Pidcock, che sembrava prima orientato verso le Ardenne, ma ha rinunciato all’ultimo ad Amstel e Freccia per spostarsi verso il TotA. Secondo alla Sanremo, il britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ha avuto una brutta caduta al Catalunya, per lui l’obiettivo di quest’anno è sicuramente il Tour de France e quindi è fondamentale provare le salite lunghe e dure.

Coppia australiana che fa paura quella formata dal campione uscente, Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), che quest’anno ancora non ha trovato grandi risultati, e Ben O’Connor (Team Jayco AlUla), del quale si potrebbe dire la stessa cosa. Entrambi però sono uomini da montagna e lo hanno già dimostrato in passato.

Occhio a Egan Bernal (INEOS Grenadiers) che torna in gara dopo qualche problemino: il colombiano l’anno scorso sembrava aver ritrovato la condizione dei giorni migliori.