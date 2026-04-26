Moto2: Senna Agius con una prova di forza vince il GP della Spagna, top 10 per Arbolino e Vietti

Termina con il successo di Senna Agius la gara di Moto2 a Jerez De La Frontera, circuito che sta ospitando questa domenica il GP della Spagna, quarto atto del Motomondiale 2026 dedicato alla classe mediana. Prova di forza per l’iberico, al secondo podio consecutivo dopo la terza piazza strappata al COTA.

La gara ha interessato fin da subito tre centauri, ovvero Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), con quest’ultimo che ha letteralmente tirato il terzetto fino a creare un consistente gap sul resto del gruppo con una fuga cominciata a 17 giri della fine e acuitosi al -14, a causa di una serie di cadute da parte dei diretti inseguitori, in particolare Barry Baltus (ELF Marc VDS Racing Team) e Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), che hanno aiutato nel frattempo il nostro Celestino Vietti (SpeedRS Team) a risalire la china dalle retrovie.

Ma nelle battute finali ad averne di più è Senna Agius, abile ad aprire l’ultimo giro con un vantaggio considerevole che gli permette di tagliare il traguardo per primo, seguito da Gonzalez, attardato di 885 millesimi, e Veijer, terzo a 1.107. Il quarto posto è andato invece a David Alonso (2.032), seguito da Celestino Vietti e Daniel Munoz (Italtrans Racing Team). Top 10 poi per Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), ottavo classificato. Diciottesimo invece il compagno di squadra Luca Lunetta.

Nella classifica piloti Gonzalez comanda le operazioni con 59.5 punti, seguito da Senna Agius (50) e Inaz Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, oggi settimo), terzo a quota 45, due lunghezze in più di Vietti, quarto a quota 43.