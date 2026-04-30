Classifica Mondiali curling misto: il 2° posto garantisce all’Italia un tabellone migliore

L’Italia ha concluso al secondo posto la fase a gironi dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato sette vittorie su nove partite disputate, riuscendo così a meritarsi la piazza d’onore alle spalle del Canada (8-1) e davanti alla Scozia (6-3).

Proprio il successo all’extra-end contro gli anglosassoni nell’ultima partita del gruppo B ha permesso agli azzurri di meritarsi un piazzamento migliore nella graduatoria. Il regolamento prevede che la prima classificata si qualificava direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno un playoff che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie in terra elvetica.

I Campioni del Mondo in carica torneranno in scena venerdì 1° maggio (ore 10.00) per affrontare il Giappone, terzo nell’altro raggruppamento: in palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro l’Australia (prima nel gruppo B). Dall’altra parte del tabellone, invece, la Svezia e la Scozia si contenderanno il diritto di fronteggiare il Canada in semifinale.

CLASSIFICA MONDIALI CURLING (GRUPPO B)

1. Canada 8 vittorie

2. Italia 7 vittorie

3. Scozia 6 vittorie

4. Svizzera 5 vittorie

5. Corea del Sud 5 vittorie

6. Cechia 4 vittorie

7. Germania 4 vittorie

8. Ungheria 3 vittorie

9. Finlandia 2 vittorie

10. USA 1 vittoria

TABELLONE MONDIALI CURLING

PLAYOFF

Italia vs Giappone

Scozia vs Svezia

SEMIFINALI

Australia vs Vincente Italia-Giappone

Canada vs Vincente Scozia-Svezia