Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streaming

Dopo il venerdì dedicato alle prove libere si comincia a fare sul serio ad Assen nella giornata di sabato 18 aprile con la Superpole e gara-1 del Gran Premio d’Olanda 2026, terza tappa stagionale del Mondiale Superbike. Fari puntati sul nuovo punto di riferimento della categoria Nicolò Bulega, che vuole proseguire la sua striscia positiva dopo aver fatto tripletta nei primi due appuntamenti dell’anno a Phillip Island e Portimao.

LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI SUPERBIKE ALLE 11.15 E 15.30

L’emiliano del team ufficiale Ducati si trova a punteggio pieno in testa al campionato e, nel caso in cui dovesse imporsi nelle tre manche di questo weekend sulla pista olandese, eguaglierebbe il record storico di Toprak Razgatlioglu con 13 successi consecutivi in Superbike. Vedremo dunque se qualcuno riuscirà ad insidiare Bulega in qualifica e soprattutto nella prima gara del fine settimana sul circuito TT di Assen, oppure se continuerà il dominio incontrastato del 26enne nativo di Montecchio Emilia.

La Superpole e gara-1 della Superbike ad Assen verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in streaming su Sky Go e NOW, mentre la prima manche del weekend olandese sarà visibile in diretta anche in chiaro su TV8 (streaming su tv8.it). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP OLANDA SUPERBIKE OGGI

Sabato 18 aprile

Ore 11.15 Superpole ad Assen (Paesi Bassi) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 15.30 Gara-1 ad Assen (Paesi Bassi) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA SUPERBIKE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (solo gara-1) e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (solo gara-1), Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.