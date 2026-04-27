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Richard Carapaz sarà al Giro d’Italia? Partecipazione in forte dubbio
Dopo le rinunce delle ultime ore di Almeida e Landa, il Giro d’Italia 2026 rischia di perdere un altro protagonista. La “Corsa Rosa” potrebbe non vedere al via infatti Richard Carapaz, il corridore dell’EF Education-EasyPost.
L’ecuadoriano, dopo essersi sottoposto a un’operazione chirurgica qualche settimana fa, aveva allontanato i dubbi di assenza dalla gara a tappe del Bel Paese, ma i riscontri delle ultime settimane sembravano avergli fatto fare “marcia indietro”.
Trofeo Laigueglia, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Volta a Catalunya: solo nella rassegna spagnola è arrivata una posizione di classifica fra i migliori 10, con il 18esimo posto nella “Corsa dei Due Mari”.
Dall’entourage del sudamericano, vincitore del Giro nel 2019 e piazzato sul podio nel 2022 (2°) e nel 2025 (3°), trapela quindi pessimismo circa le possibilità di Carapaz di essere al via della gara il prossimo 8 maggio, con la prima tappa prevista da Nesebăr a Burgas, in territorio bulgaro.