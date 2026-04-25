Classifica Coppa Italia delle Regioni 2026: Giulio Pellizzari in testa dopo il Tour of the Alps, balzo di Tommaso Dati

Il trionfo di Giulio Pellizzari al Tour of the Alps ha rivoluzionato le varie graduatorie della Coppa Italia delle Regioni 2026. Le ultime quattro frazioni della breve corsa a tappe alpina erano infatti valevoli anche come quinto appuntamento stagionale della rassegna ideata da Lega Ciclismo e Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Il marchigiano della Red Bull – Bora – Hansgrohe, grazie ai risultati ottenuti questa settimana, si ritrova adesso in vetta a ben quattro classifiche. Pellizzari svetta nella generale individuale indossando la maglia blu di leader con un margine di 34 punti su Tommaso Dati (Team UKYO), autore di un grande balzo dopo la vittoria a Iseo nella Settimana Coppi e Bartali ed il recente secondo posto a Trento, mentre è terzo Davide Donati (Red Bull) a -54 dalla testa. Il vincitore del Tour of the Alps guida anche i ranking degli scalatori e della combattività, mentre condivide la leadership della graduatoria dei giovani con Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber) a quota 100 punti.

Di seguito tutte le classifiche aggiornate della Coppa Italia delle Regioni 2026.

CLASSIFICA GENERALE MAGLIA BLU

1 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 164

2 Tommaso Dati Team Ukyo 130

3 Davide Donati Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 110

4 Diego Ulissi XDS Astana Team 109

5 Federico Iacomoni Team Ukyo 104

6 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step 85

7 Filippo Zana Soudal Quick-Step 72

8 Nicolò Garibbo Team Ukyo 58

9 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber 56

10 Alessio Menghini Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone 46

CLASSIFICA GIOVANI

1 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 100

2 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber 100

3 Federico Iacomoni Team Ukyo 91

4 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step 75

5 Tommaso Dati Team Ukyo 73

6 Davide Donati Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies 60

7 Simone Gualdi Lotto Intermarché 50

8 Riccardo Lorello S.C. Padovani Polo Cherry Bank 35

9 Davide De Cassan General Store – Essegibi – F.lli Curia 30

10 Lorenzo Mark Finn Red Bull – Bora – Hansgrohe 28

CLASSIFICA A SQUADRE

1 Bardiani CSF 7 Saber 253

2 MBH Bank CSB Telecom For 203

3 Solution Tech NIPPO Rali 196

4 General Store – Essegibi – F.lli Curia 172

5 Team Polti VisitMalta 150

6 Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone 69

7 S.C. Padovani Polo Cherry Bank 69

8 Biesse – Carrera – Premac 22

9 Petrolike 17

10 Campana Imballaggi – Morbiato – Trentino 14

CLASSIFICA SCALATORI

1 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 80

2 Emanuele Ansaloni Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone 43

3 Kevin Pezzo Rosola General Store – Essegibi – F.lli Curia 40

4 Mattia Gaffuri Team Picnic PostNL 40

5 Andrea Cantoni MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 35

6 Andrea Pietrobon Team Polti VisitMalta 35

7 Michael Belleri Beltrami TSA Tre Colli 30

8 Diego Ulissi XDS Astana Team 30

9 Davide Bais Team Polti VisitMalta 30

10 Simone Raccani Team Ukyo 30

CLASSIFICA COMBATTIVITÀ

1 Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe 70

2 Filippo Zana Soudal Quick-Step 40

3 Emanuele Ansaloni Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone 36

4 Andrea Pietrobon Team Polti VisitMalta 35

5 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 30

6 Diego Ulissi XDS Astana Team 30

7 Simone Gualdi Lotto Intermarché 30

8 Kevin Pezzo Rosola General Store – Essegibi – F.lli Curia 30

9 Davide Bais Team Polti VisitMalta 30

10 Walter Calzoni Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 30