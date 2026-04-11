Thierry Neuville vola in testa al Rally di Croazia dopo sedici speciali. Vantaggio rassicurante per il belga della Hyundai

Si è da poco conclusa un’altra emozionante giornata del Rally di Croazia 2026, quarto appuntamento del Mondiale WRC 2026. Dopo le sorprese al termine del day-1 di ieri, oggi le otto tappe speciali hanno nuovamente modificato gran parte della classifica. In attese delle ultime quattro tappe di domani, al comando troviamo il belga Thierry Neuville (Hyundai) con un vantaggio di 1’14” sul giapponese Takamoto Katsuta (Toyota).

Il sabato sulle strade attorno a Zaule di Liburnia è partito con il successo nella SS9 di Oliver Solberg (Toyota). Lo svedese, dopo l’uscita di ieri che ha compromesso il weekend, è riuscito ad anticipare le Toyota di Elfyn Evans (+07.3) e di Sami Pajari (+15.0). Solberg ha poi continuato a dominare anche le speciali numero 10 ed 11 nelle quali si è rispettivamente messo alle spalle Katsuta (+01.1) e la Ford di Armstrong (+13.9).

Lo scandinavo ha poi proseguito il suo sabato di riscatto anche nella speciale 12 di Mrežnički Novaki, anticipando ancora il giapponese (+00.8). Katsuta però è riuscito con un guizzo ad aggiudicarsi la SS13, mettendosi alle spalle Evans (+00.2) e Armstrong (+01.5). Solberg è tornato in prima posizione nella speciale 14, nella quale Pajari e Katsuta hanno perso terreno a causa delle forature. Neuville ha chiuso terzo ed è così riuscito a balzare in testa alla classifica.

Nella penultima tappa speciale è stato ancora Solberg a concludere in testa, davanti a Evans (+00.8) ed Armstrong (+02.3). Nella SS16 lo svedese ha però forato ed è stato Elfyn Evans a chiudere il sabato croato con una vittoria. Thierry Neuville, grazie ad una incredibile continuità, può così affrontare l’ultima giornata con un vantaggio rassicurante sugli avversari.