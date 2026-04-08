Civitanova-Verona oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streaming

Oggi mercoledì 8 aprile (ore 20.30) si gioca Civitanova-Verona, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. Si ritorna in campo a tre giorni di distanza dal confronto che, a Pasqua, ha aperto la serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica all’atto conclusivo contro la vincente di Perugia-Piacenza).

Verona ha vinto gara-1 di fronte al proprio pubblico del PalaMagis e punta a firmare una nuova prestazione autorevole. La Lube potrà fare affidamento sul sostegno del proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e cercherà di esprimersi al meglio: ci sarà un pareggio oppure una fuga nel testa a testa tra la seconda e la sesta forza della regular season?

Si preannuncia un confronto altamente appassionante, avvincente ed equilibrato. Verona sarà trascinata dagli attaccanti Noumory Keita, Darlan Souza e Rok Mozic sotto la regia di Micah Christenson, mentre Civitanova farà leva sugli schiacciatori Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo e sull’opposto Eric Loeppky diretti dal palleggiatore Mattia Boninfante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Verona, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIVITANOVA-VERONA, GARA-2 SEMIFINALE SCUDETTO

Mercoledì 8 aprile

Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CIVITANOVA-VERONA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.