Matteo Fiorin esplode in Coppa del Mondo e vince l’Eliminazione a Hong Kong! Bene la velocità a squadre

Ha preso il via quest’oggi la seconda prova di Coppa del Mondo di ciclismo su pista, ad Hong Kong, e per l’Italia il bilancio è stato tra luci e ombre. Il risultato più significativo arriva dalla gara dell’eliminazione maschile, dove Matteo Fiorin si è imposto con autorevolezza, confermando la sua crescita nel panorama internazionale.

L’azzurro ha gestito la corsa con notevole lucidità tattica, mantenendosi stabilmente nelle posizioni di vertice e scegliendo con precisione i momenti decisivi. L’esito si è deciso allo sprint finale, dove Fiorin ha preceduto il neozelandese Thomas Sexton, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dall’olandese Yoeri Havik, atleta di riferimento nelle prove del circuito mondiale.

In campo femminile, invece, il quartetto dell’inseguimento composto da Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini non è riuscito a confermare il primato ottenuto in qualificazione, chiusa con un promettente 4’14”522. Nel primo turno, la formazione italiana ha ceduto nel confronto diretto con la Gran Bretagna, facendo registrare un riscontro cronometrico meno competitivo rispetto alla sessione mattutina: 4’19”301. Un calo che ha compromesso l’accesso alla lotta per le medaglie, relegando le azzurre al settimo posto finale. La prova è stata vinta dalla Nuova Zelanda con il tempo di 4’09”834, davanti a Gran Bretagna e Francia, che completano il podio.

Situazione più complessa per il quartetto dell’inseguimento maschile formato da Francesco Lamon, Niccolò Galli, Christian Fantini ed Etienne Grimod, che non è riuscito a incidere in fase di qualificazione, chiudendo con il tempo di 4’16”655, risultato che è valso l’ultimo posto in classifica. La gara ha visto il successo della Nuova Zelanda, protagonista di una prestazione di alto livello con il crono di 3’49”857, davanti a Danimarca e Cina, rispettivamente seconda e terza.

Nel Team Sprint maschile, composto da Matteo Bianchi, Stefano Minuta e Mattia Predomo, l’Italia ha mostrato un percorso a due velocità: qualificazione superata con il quinto tempo in 43”390 e un miglioramento nel primo turno, dove il trio ha fermato il cronometro su 43”123. Nonostante il progresso, il risultato non è stato sufficiente per superare il Giappone e accedere alle finali, con la conseguente esclusione dalla lotta per le medaglie. La vittoria è andata alla Gran Bretagna, che ha imposto il proprio ritmo in 42”278, precedendo Olanda e Francia; la formazione giapponese ha concluso in quarta posizione.

Infine, nell’eliminazione femminile, Consonni ha chiuso al tredicesimo posto una gara complessa e altamente selettiva. La prova è stata vinta dalla norvegese Anita Yvonne Stenberg, che ha preceduto l’atleta di Hong Kong Sze Wing Lee e la francese Valentine Fortin.