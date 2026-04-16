Taylor Phinney torna a gareggiare dopo sette anni. Obiettivo la pista per Los Angeles 2028

Nel 2012 aveva vinto la prima tappa del Giro d’Italia andando a vestire anche la Maglia Rosa. Sembrava pronto ad un grande futuro da protagonista su strada, invece a causa di alcuni problemi la carriera di Taylor Phinney non è stata eccezionale, fino al ritiro nel 2019.

Tutto finito? No, dopo sette anni la voglia di tornare in gara, questa volta in pista. L’obiettivo è olimpico: ai Giochi di Los Angeles 2028 non si può rinunciare, davanti al pubblico di casa.

L’annuncio in un post su Instagram: “Non avrei mai potuto immaginarlo in un milione di anni, eppure eccoci qui, il vecchio cavallo ha ancora grinta. Quello che era iniziato come un ritorno alle gare su sterrato si è trasformato gradualmente in un vero e proprio sogno olimpico. È stato incredibilmente divertente e gratificante riscoprire la passione per l’allenamento e per le alte velocità negli ultimi mesi. Un enorme grazie a tutto lo staff del team USA. All’inizio l’ho liquidato con una risata, ma con l’incoraggiamento di mia moglie Kasia Niewiadoma il seme ha iniziato a crescere e, prima che me ne rendessi conto, non pensavo ad altro che affrontare quest’ultimo capitolo della mia carriera ciclistica”.

E ancora: “La pista è stata la disciplina in cui ho trovato per la prima volta amore e successo in questo sport; è stata anche la prima a spezzarmi il cuore quando la mia specialità, l’inseguimento individuale, è stata eliminata dal programma olimpico, il che mi ha spinto ad abbandonare rapidamente la pista e dedicarmi completamente alla strada. Di recente i ragazzi statunitensi hanno fatto passi da gigante nell’inseguimento a squadre e non potrei essere più entusiasta di unirmi a loro nella corsa verso il sogno olimpico”.

In chiusura: “Indipendentemente dal fatto che venga selezionato o meno per Los Angeles 28, sono onorato di essere in lizza e non vedo l’ora di entrare a far parte delle squadre di Coppa del Mondo per portare la squadra al massimo del suo potenziale e alla qualificazione olimpica”.