Chi è Giada Alzetta, il nome nuovo dei misti ai Campionati Italiani

C’è un volto nuovo da prendere in considerazione nel panorama del nuoto azzurro. Giada Alzetta, classe 2006, è la nuova campionessa italiana dei 400 misti. Il cronometro si è fermato a 4’41”00, tempo che vale non solo il primato personale — abbassato di quasi tre secondi — ma anche il pass per i prossimi Campionati Europei.

Originaria di Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone, Alzetta rappresenta oggi il profilo emergente più interessante dei misti. Una crescita rapida, ma costruita con metodo, che affonda le radici in un rapporto con l’acqua iniziato prestissimo: Giada nuota fin da quando aveva appena due anni. L’approccio all’agonismo, invece, arriva più tardi, intorno ai 12 anni, ma è subito chiaro che il talento non le manca. Versatile, completa, trova nei misti — la disciplina più esigente — la sua dimensione naturale.

Dopo i primi passi con la UISP Nuoto Cordenons, arriva la scelta decisiva: trasferirsi in Veneto e affidarsi alla Leosport Nice Footwear, realtà di alto livello dove può lavorare con tecnici esperti come Alberto Burlina e Federico Benda. È qui che l’atleta costruisce il proprio salto di qualità, affinando la tecnica in tutti e quattro gli stili e sviluppando nella farfalla il suo primo punto di forza.

I segnali della sua ascesa diventano evidenti tra il 2024 e il 2025. Nel 2024 si mette in luce agli Europei Juniores, centrando tre finali e sfiorando il podio, mentre nel dicembre 2025 è seconda ai Campionati Italiani in vasca corta, risultato che segue in scia quanto accaduto nell’estate dell’anno passato agli Europei U23 a Samorin, in Slovacchia, dove l’azzurra si tinge d’argento.

Tanto lavoro per andare a caccia di un miglioramento che si è tradotto quest’oggi in vasca. Un successo che non rappresenta solo il primo titolo italiano assoluto, ma anche l’investitura ufficiale come nuova leader della specialità in Italia. Alzetta è considerata una nuotatrice “di testa”: metodica in allenamento, lucida nella gestione tattica, soprattutto in una gara complessa come i 400 misti, dove la distribuzione delle energie tra rana e stile libero può fare la differenza.