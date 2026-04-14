Nuoto, assolo di Simona Quadarella negli 800 sl a Riccione: l’azzurra vola agli Europei di Parigi

Subito spettacolo in acqua a Riccione con Simona Quadarella nei suoi amati odiati 800 stile libero. La campionessa europea alla prima occasione utile dopo l’esperienza in Australia fissa lo standard su 8:21.01 e prenota un posto sull’aereo per gli Europei di Parigi di quest’estate.

Una gara regolare e gestita magistralmente da Quadarella che non è solita nuotare così forte in questa parte dell’anno. L’azzurra infatti ci ha abituati a prestazioni impressionanti specialmente quando stimolata da avversarie di calibro internazionale, come il record europeo stabilito quest’estate in occasione della gara dell’anno ai Mondiali di Singapore, quando nuotò 8:12.81.

Grande prestazione arriva anche dalla giovane Emma Vittoria Giannelli che tocca la piastra in 8’32.95 dopo una gara costruita sul lontano riferimento della campionessa italiana. La classe 2007 manca per poco lo standard che permetterebbe la qualificazione diretta agli Europei di Parigi, che è fissato su 8:30. Resta il rammarico che una nuotata dal valore del suo record personale, l’8:29.65 degli Europei giovanili di quest’estate, le avrebbe regalato un pass per Parigi.

Ai piedi del podio è stata battaglia fraterna tra le sorelle Cesarano, dalla quale esce però vincitrice Noemi, che siimpone sulla sorella con il tempo di 8:35.71 contro l’8:36.02 di Antonietta.