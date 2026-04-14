Nuoto, Lorenzo Gargani conquista il titolo italiano nei 50 farfalla

Prosegue la prima giornata di finali dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nell vasca di Riccione si è da poco conclusa con il successo di Lorenzo Gargani la finale dei 50 farfalla. Il classe 2000, autore del miglior tempo anche in mattinata (23″48), prende subito un leggero vantaggio nei metri iniziali ed in progressione aumenta il ritmo fino al tocco in 23″31, a un centesimo dal suo personale.

Gargani aveva già dimostrato la sua condizione nelle eliminatorie e si è ripetuto in serata, confermando il titolo italiano in una gara dominata dall’inizio alla fine, nonostante una leggera sbavatura nel finale. Il nativo di Ragusa strappa ovviamente anche il pass per il grande evento estivo, gli Europei di Parigi. Podio completato a sorpresa da Giulio Meniconi, secondo con il crono di 23″62 e Larbi Giacomini (classe 2006), terzo con un centesimo di ritardo dalla piazza d’onore.

Fuori dal podio Simone Stefanì, specialista della distanza in vasca corta, quarto con 23″72. Più indietro Alberto Razzetti e Federico Burdisso che si sono cimentati nei 50. Per “Razzo” è arrivato un sesto posto (23″80) mentre Burdisso ha chiuso in ultima posizione la finale A (23″83).