Chi è Alexander Blockx, il gigante belga che affronterà Cobolli a Montecarlo

Domani, non prima delle 14:30, Flavio Cobolli affronterà nel secondo turno del Masters1000 di Montecarlo il belga Alexander Blockx. L’azzurro, dopo aver faticato contro l’argentino Francisco Comesana, è chiamato a una prova di maturità contro un tennista molto interessante e dalle caratteristiche particolari.

Nato il 7 aprile 2005 ad Anversa, Blockx è considerato uno dei giovani talenti più promettenti del circuito maschile. Il belga si è distinto inizialmente a livello juniores, raggiungendo la posizione n. 1 al mondo e vincendo il titolo di singolare maschile agli Australian Open Juniores 2023.

Nel corso del 2025 e dell’inizio del 2026, ha compiuto il salto definitivo nel tennis professionistico. Al termine dell’anno passato ha raggiunto la finale delle Next Gen ATP Finals, venendo sconfitto dall’americano Learner Tien. Nel gennaio dell’anno citato è diventato il più giovane belga a vincere più titoli Challenger, conquistando il torneo di Oeiras dopo quello di Kobe della stagione precedente.

Attualmente n.91 del ranking, ha superato brillantemente le qualificazioni sulla terra rossa monegasca e si è tolto la soddisfazione di battere nel primo turno del main draw il canadese Denis Shapovalov. Un giocatore dotato di un’eccellente combinazione servizio-dritto e per caratteristiche si adatta meglio alle superfici rapide, ma può fare bene anche sulla terra, come quanto sta mettendo in mostra nel Principato certifica. Alto 193 cm, Blockx è un tennista molto potente e Cobolli dovrà prestare attenzione a queste peculiarità, puntando soprattutto sulla grande capacità negli spostamenti.