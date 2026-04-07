ATP Montecarlo 2026, Sinner e Alcaraz con facilità. Agli ottavi anche Bublik e De Minaur. Berrettini non fatica

La terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo è quella dell’esordio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due più attesi non deludono le aspettative e agevolmente si qualificazione per gli ottavi di finale. Dopo aver realizzato il Sunshine Double tra Indian Wells e Miami, Sinner ha approcciato al meglio sulla terra rossa, lasciando appena tre game al francese Ugo Humbert, sconfitto 6-3 6-0 in un’ora e quattro minuti di gioco. Un game in più è quello che ha concesso, invece, Alcaraz, all’argentino Sebastian Baez, con lo spagnolo che si è imposto con il punteggio di 6-1 6-3.

Agli ottavi di finale ci sono già anche Alex de Minaur e Alexander Bublik. L’australiano ha lasciato per strada un set contro il britannico Cameron Norrie, vincendo con il punteggio di 7-6 2-6 6-2. Il kazako, invece, ha sconfitto Gael Monfils con un duplice 6-4, in quella che è stata l’ultima partita della carriera per il tennista francese nel Principato.

Nessuna fatica per Matteo Berrettini, il cui esordio è durato appena quattro game. Infatti il romano ha sfruttato il ritiro dello spagnolo Roberto Bautista Agut sul 4-0 del primo set. Adesso per Berrettini ci sarà una super sfida con il russo Daniil Medvedev, un esame sicuramente importante per l’azzurro per valutare stato di forma e competitività. Purtroppo è invece già finito il torneo di Luciano Darderi, apparso molto nervoso nel match contro Hubert Hurkacz, con il polacco che si è imposto in tre set per 7-6 5-7 6-1 dopo due ore e diciotto minuti di gioco.

Bella vittoria dell’argentino Tomas Martin Etcheverry, che ha superato in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-4 2-6 6-3. Tutto facile all’esordio per il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero nove, che ha superato l’australiano Alexei Popyrin per 6-3 6-4. Vittorie molto comode quelle di Marin Cilic e Fabian Marozsan contro il kazako Shevchenko e il bosniaco Dzumhur.

RISULTATI ATP 1000 MONTECARLO 2026 (7 APRILE)

PRIMO TURNO

Berrettini (Ita) b. Bautista Agut (Esp) 4-0 ret.

Etcheverry (Arg) b. Dimitrov (Bul) 6-4 2-6 6-3

Hurkacz (Pol) b. Darderi (Ita) 7-6 5-7 6-1

Cilic (Cro) b. Shevchenko (Kaz) 6-1 6-3

Marozsan (Hun) b. Dzumhur (Bih) 6-2 6-1

Atmane (Fra) b. Quinn (Usa) 6-1 6-4

Ruud (Nor) b. Popyrin (Aus) 6-3 6-4

Moutet (Fra) b. Muller (Fra) 6-4 6-1

SECONDO TURNO

Sinner (Ita) b. Humbert (Fra) 6-3 6-0

Alcaraz (Esp) b. Baez (Arg) 6-1 6-3

Bublik (Kaz) b. Monfils (Fra) 6-4 6-4

De Minaur (Aus) b. Norrie (Gbr) 7-6 2-6 6-2