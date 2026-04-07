Jannik Sinner verso il ‘doppio impegno’ a Montecarlo: probabile tour de force giovedì 9 aprile

Sarà un giovedì 9 aprile particolarmente intenso per Jannik Sinner a Montecarlo. Il numero 2 del mondo, infatti, secondo il programma attuale, sarà impegnato sia nel singolare sia nel doppio nel Masters 1000 del Principato. Nella giornata di domani sono previsti soltanto tre incontri di doppio e tra questi non figura quello che vede Sinner in coppia con il belga Zizou Bergs.

Lo stesso Jannik aveva motivato la scelta di giocare il doppio insieme a Bergs con l’esigenza di adattarsi alle caratteristiche della terra battuta, dopo il poco tempo avuto per prendere confidenza con il “mattone tritato” al rientro dalla trasferta sul cemento americano tra Indian Wells e Miami. “Meglio giocare partite che limitarsi agli allenamenti“, ha spiegato oggi dopo il successo contro il francese Ugo Humbert.

“Domani avrò un day-off e poi ci sarà da giocare anche il doppio“, ha aggiunto Sinner ai microfoni nel post-partita, lasciando intendere come l’ipotesi di non scendere in campo domani con il belga possa rientrare nelle sue valutazioni, così da dedicare la giornata di domani esclusivamente al recupero e al lavoro in allenamento.

Tra due giorni, dunque, si potrebbe vedere un Sinner “sdoppiato” tra i due tabelloni del torneo monegasco. Sarà interessante capire con quale approccio affronterà questi impegni ravvicinati. Non è da escludere, inoltre, che — qualora la coppia italo-belga dovesse superare il duo formato dal francese Manuel Guinard e dall’argentino Guido Andreozzi, teste di serie n. 8 — il cammino possa interrompersi anticipatamente, proprio per consentire all’altoatesino di concentrare le energie sul singolare.

Non resta che attendere. Intanto è già certo che l’azzurro affronterà negli ottavi di finale del singolare il vincente della sfida di domani tra il ceco Tomas Machac e l’argentino Francisco Cerundolo.