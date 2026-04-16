Carlos D’Ambrosio: “L’obiettivo era vincere, non ho nulla da rimproverarmi”

È Carlos D’Ambrosio il grande protagonista della finale dei 100 stile libero dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, l’italo-cubano, favorito della vigilia, non ha avuto particolari difficoltà a conquistare il titolo nei 100 sl, chiudendo la prova in 47.83 e strappando anche la qualificazione per gli Europei di Parigi in programma ad agosto.

Una gara subito indirizzata da D’Ambrosio che ha imposto subito un grande ritmo già dalla prima vasca (22.76) per poi cedere leggermente in quella di ritorno conservando comunque il primo posto. Prosegue quindi nel migliore dei modi la crescita del classe 2007 che fa segnare il settimo crono stagionale mondiale e si avvicina con cauto ottimismo agli appuntamenti estivi.

Questo il breve commento di D’Ambrosio rilasciato in zona mista e riportato dalla FIN: “L’obiettivo era questo: vincere e nuotare sotto i 48. Sono arrivato non benissimo, ma non ho nulla da rimproverarmi sono molto contento. Vediamo adesso come andranno i 200 l’ultimo giorno”.