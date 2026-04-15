Sara Curtis show da record sui 50 dorso: “Era un obiettivo! Contenta degli USA, mi allenano alla grande”

Sara Curtis ha illuminato la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto, strabiliando sui 50 dorso con il nuovo record nazionale: 27.33 nella vasca di Riccione, per ritoccare di sei centesimi il precedente primato timbrato da Silvia Scalia nel 2022. La 19enne ha ruggito in maniera perentoria in occasione della finale che ha animato il pomeriggio, dopo aver nuotato il personale di 27.51 durante la batteria della mattinata (migliorato il precedente di 27.90 siglato agli Assoluti 2025).

La piemontese, Campionessa d’Europa sui 50 dorso in vasca corta e oro iridato nella 4×50 sl mista ai Mondiali 2024 in vasca corta, fa sognare in vista dei grandi eventi internazionali (su tutti gli Europei di agosto), al rientro in Italia dopo aver trascorso gli ultimi mesi negli USA. L’esperienza oltreoceano è stata estremamente soddisfazione per la nostra portacolori, visto che ha vinto il campionato statunitense ed è stata eletta miglior rookie NCAA della velocità pura all-time.

L’azzurra ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono felicissima perché era uno degli obiettivi di questi campionati. Sono contenta di quello che sto affrontando negli Stati Uniti: studio e mi alleno alla grande. Ho trovato un gruppo bellissimo. Affronterò tante gare a Riccione: sarà divertente“.