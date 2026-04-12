Basket: in Serie A Varese batte Sassari sul filo di lana, a Trieste il derby con Udine. Vince anche Tortona

Giornata di grandi distacchi, per buona misura, e di grande lotta, in un caso, per quel che riguarda il 26° turno della Serie A 2025-2026. Sfide, comunque, importanti, quelle odierne, perché si va dalla lotta playoff a quella salvezza, per non dimenticare l’esistenza di derby territoriali: di tutto questo, però, parliamo nelle righe che seguono.

APU OLD WILD WEST UDINE-PALLACANESTRO TRIESTE 70-89

Vittoria dal sapore particolare per i giuliani nel derby regionale: al PalaCarnera il tifo bianconero spinge l’APU a un grande primo quarto, con Christon e Alibegovic che realizzano 13 punti nel 27-19, ma la reazione triestina è feroce. E ha in particolare il nome di Michele Ruzzier, 8 punti nel secondo quarto e un 41-44 che arriva. Nella ripresa, però, esplodono prima Ramsey (10 punti nel terzo periodo) e poi il concetto di squadra di Trieste: il 70-89 finale parla chiaro.

TOP SCORER

UDINE – Christon 13, Calzavara 12, Mekowulu 11

TRIESTE – Ramsey 20, Candussi 12, Ruzzier e Ross 11

OPENJOBMETIS VARESE-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 91-90

La decide Ike Iroegbu con un tiro libero, quello che lo porta a 29 punti (con 8 assist e 8 falli subiti) e mette in guai seri un Banco di Sardegna che ora è penultimo mentre ora Varese è dentro la zona playoff. Partita per certi versi dai due volti: l’Openjobmetis la comanda per due quarti abbondanti, all’intervallo va sul 51-42 (e nel secondo quarto a un certo punto è anche 44-30). Poi, però, la Dinamo è squadra che non molla, e un complessivo 7-23 con tanto di McGlynn, Beliauskas e Mezzanotte significa che a 10′ dal termine è 63-67. Il duello fino all’ultimo è però importante, con una serie di sorpassi e controsorpassi che proseguono fino al libero già citato di Iroegbu, cui segue Rashawn Thomas che sbaglia il tiro della vittoria.

TOP SCORER

VARESE – Iroegbu 29, Nkamhoua 18, Stewart 16

SASSARI – McGlynn 16, Macon 15, Buie 14

BERTRAM DERTHONA TORTONA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 103-84

Risultato netto alla Nova Arena, dove la Bertram di fronte a 3120 persone si prende un secondo quarto d’autore per chiudere il discorso Trento. Basta una sfuriata della coppia Baldasso-Biligha (15 punti in due nel citato periodo) per mandare Tortona sul 54-39, un divario che non viene mai colmato da una Dolomiti Energia che sperava di aver ritrovato la via con il colpo di mano a Venezia, ma che comunque è a sei sconfitte nelle ultime sette gare. Prentiss Hubb non va lontano dalla tripla doppia (10 punti, 7 rimbalzi, 11 assist).

TOP SCORER

TORTONA – Baldasso 19, Biligha 17, Vital e Gorham 15

TRENTO – Battle 21, Jakimovski 14, Steward 13

GUERRI NAPOLI-NUTRIBULLET TREVISO 88-71

Vera e propria sfida salvezza al PalaBarbuto (Alcott Arena), in cui Napoli riesce ad allungare soltanto nell’ultimo quarto. Per buona misura è una partita lottata, incerta, nella quale sono i concetti di squadra a rendersi padroni sul parquet. La Guerri, ad ogni modo, riesce lentamente ma inesorabilmente ad aumentare il proprio vantaggio: 2 punti nel primo quarto, 4 all’intervallo e 7 a 10′ dalla fine. Poi, nell’ultimo quarto, il grande protagonista diventa Rasir Bolton, che 11 dei suoi 13 punti li piazza proprio lì, mentre Guglielmo Caruso tira giù tutto quello che può e chiude in doppia doppia a 13 punti e 14 rimbalzi.

TOP SCORER

NAPOLI – Mitrou-Long 14, Bolton e Caruso 13

TREVISO – Weber e Pinkins 15, Macura 13

CLASSIFICA

1 Brescia 38

2 V. Bologna 36

3 Milano, Venezia 34

5 Tortona 30

6 Trieste 26

7 Reggio Emilia 24

8 Varese 22

9 Trento, Cremona 20

11 Udine, Napoli 18

13 Cantù 16

14 Sassari 14

15 Treviso 12