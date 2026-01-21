LIVE Juventus-Benfica, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: scontro diretto per i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Juventus-Benfica, Champions League calcio in DIRETTA

La Juventus trova contro il Benfica di José Mourinho nella settima partita di Champions League, la competizione riparte dopo oltre un mese e arriva nel momento clou della prima fase a campionato, con ancora chi cerca la qualificazione ai playoff e chi direttamente agli ottavi di finale.

La Juventus grazie alle ultimi due successi contro Bodo Glimt in trasferta e il Pafos in casa ha rimesso in sesto la classifica e ora ha tutto nelle proprie mani; la squadra bianconera di Luciano Spalletti, con 9 punti ottenuti ha bisogno di un successo per essere sicura di entrare tra le prime 24 e quindi accedere alla fase successiva della Champions League.

Il primo grande match point sarà in casa contro il Benfica allenato dalla vecchia conoscenza della Serie A José Mourinho; gli stessi portoghesi sono invece più indietro, con sei punti e la consapevolezza di dover ottenere un successo ad ogni costo per sperare di non essere eliminati. Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti ha dei dubbi che scioglierà all’ultimo 1 tra Conceicao, McKennie e Miretti andrà in panchina, in attacco Openda avanti a David titolare in queste ultime partite.

Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Openda. All. Spalletti.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho

Calcio d'inizio alle ore 21.00