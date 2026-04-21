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Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.
Il tema della puntata sarà “Lo sport in Tv”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione:
Alberto Brandi, Direttore Sport Mediaset, figura di riferimento del giornalismo sportivo televisivo e protagonista dell’informazione calcistica italiana;
Monica Bertini, giornalista e volto noto della televisione sportiva, conduttrice della trasmissione “Pressing”, tra i programmi più seguiti dedicati al calcio.
Segui la diretta:
https://lnkd.in/ezVnCd7