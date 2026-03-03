Calcio, Como ed Inter pareggiano nell’andata delle semifinali di Coppa Italia

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como va in scena una soporifera semifinale d’andata della Coppa Italia 2025-2026 di calcio tra i padroni di casa lariani e l’Inter: uno scialbo 0-0 che lascia tutto in bilico in vista della sfida di ritorno, nella quale i nerazzurri avranno il vantaggio del fattore campo.

L’Inter si presenta a Como infarcita di seconde linee, e non è capace di pungere in casa di una squadra che conferma quanto di buono sta facendo in campionato, dove è alle porte della zona Champions League: senza sussulti la prima frazione, dove i lariani contengono senza problemi i nerazzurri.

Nella ripresa l’unico sussulto arriva al 49′, con il Como che si divora il possibile vantaggio quando Alex Valle nel cuore dell’area di rigore avversaria calcia da ottima posizione ma non inquadra lo specchio della porta. Neppure le sostituzioni, dieci in tutto, fanno variare lo spartito della gara, che si conclude a reti inviolate.