Gianni Petrucci: “Non siamo la cenerentola del calcio, il Governo ci deve comunicare la situazione”

La crisi del calcio italiano produce i suoi effetti anche sul mondo del basket. Questa sembra essere l’opinione del presidente della FIP Gianni Petrucci che nel pomeriggio ha incontrato il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, per un dialogo su numerose questioni. L’occasione è stata quella della Giunta CONI con la sostenibilità del sistema sportivo che ha rappresentato il tema al centro del dibattito.

Al termine del confronto, il presidente della FIP si è rivolto con toni piuttosto duri nei confronti del Governo. Questo sono le sue dichiarazioni riportate dall’ANSA: “Capisco la popolarità del calcio, ma io non posso accettare che il basket aspetti due mesi per avere delle risposte dal Governo, perché noi non abbiamo 50 richieste come il calcio”.

Petrucci ha poi chiesto al Governo diverse delucidazioni sulla situazione finanziaria e sui fondi destinati allo sport. Il numero uno della FIP ha infatti concluso: “Il Governo ci deve dire quale è la situazione e quali sono i possibili interventi economici e finanziari, altrimenti giriamo tutti a vuoto. Non possiamo aspettare le prossime elezioni della FIGC. Noi avremo l’NBA Europe, non so se mi spiego. Non siamo la cenerentola del calcio”.