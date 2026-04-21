Calcio a 5: Catania e L84 non sbagliano, rallenta la Feldi Eboli

La giornata numero 27 della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata in archivio da pochi minuti. Gol, emozioni e risultati: ecco cosa è successo e come è mutata la classifica della massima serie italiana del futsal. In testa Meta Catania e L84 Torino, seppur in modo diverso, vincono entrambe: 4-1 dei siciliani sulla Came Treviso, 0-1 dei piemontesi nella tana del Mantova (zampata decisiva di Siqueira).

Dietro il duo di testa rallenta la Feldi Eboli, che impatta 2-2 con l’Active Network, venendo risucchiata da un Napoli capace di uscire vittorioso per 4-3 dal testa a testa con la Fortitudo Pomezia. Da registrare inoltre vi sono l’1-0 pesantissimo della Roma sul Genzano, il largo 4-1 del Cosenza sullo Sporting Sala Consilina e il 5-3 della Sandro Abate sul Capurso.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

L84 Torino 55 (25 partite disputate)

Meta Catania 55 (25)

Feldi Eboli 49 (25)

Napoli 48 (25)

Roma 1927 47 (26)

Sporting Sala Consilina 41 (25)

Genzano 35 (25)

Sandro Abate 35 (25)

Active Network 31 (25)

Came Treviso 31 (26)

Fortitudo Pomezia 29 (26)

Capurso 28 (25)

Cosenza 22 (25)

Mantova 21 (25)

CDM 13 (25)