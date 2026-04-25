Calcio femminile, Roma vittoriosa contro la Juventus e vicina allo Scudetto, Inter in rimonta nel 19° turno di Serie A

La diciannovesima giornata di Serie A di calcio femminile ha offerto indicazioni quasi definitive nella corsa al titolo, con la Roma che ha compiuto un passo forse decisivo verso lo scudetto. Nel big match di Biella, le giallorosse si sono imposte di misura sulla Juventus grazie alla rete al 59’ di Giulia Dragoni, capitalizzando al meglio una gara equilibrata e intensa. Tre punti pesantissimi che, complice la contemporanea vittoria dell’Inter, non hanno ancora chiuso aritmeticamente i giochi, ma hanno consolidato un vantaggio importante: sei lunghezze a tre giornate dal termine.

Le nerazzurre hanno infatti tenuto viva la corsa al titolo grazie al successo in rimonta sul campo del Genoa. Dopo l’iniziale vantaggio ligure firmato da Birta Georgsdottir, è stata la doppietta di Marija Milinkovic a ribaltare il risultato nella ripresa, dimostrando carattere e determinazione. Una vittoria che ha mantenuto accesa la speranza, pur in un contesto rimasto favorevole alla capolista.

Se in vetta la Roma ha accelerato, questo sabato ha regalato sorprese anche nella lotta per l’Europa. Clamoroso il passo falso interno della Lazio, che è stata travolta con un netto 3-0 dal Sassuolo. Le neroverdi hanno dominato il match andando a segno con Clelland su rigore, Ndjoah Eto e Missipo, mentre l’espulsione di Piemonte nel finale ha complicato ulteriormente la situazione per le biancocelesti.

E’ terminato senza reti il confronto tra Milan e Napoli, un pareggio che ha lasciato invariata la distanza tra le due squadre e ha mantenuto apertissima la corsa al terzo posto. Si è chiusa invece sull’1-1 la sfida tra Como e Parma, con un punto a testa che ha mosso la classifica senza risolvere le rispettive esigenze.

In coda, è rimasta critica la situazione del Genoa, sempre più fanalino di coda. Nel complesso, la giornata ha confermato la solidità della formazione di Luca Rossettini. Domani si chiuderà il turno con l’unico posticipo della domenica (ore 18) al ‘Gubbiotti’ di Narni tra Ternana Women e Fiorentina, con le rossoverdi che hanno la possibilità di allungare nei confronti delle rossoblu.