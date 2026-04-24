Calcio femminile, match clou Juventus-Roma nel 19° turno di Serie A. Scontri decisivi per la salvezza

La diciannovesima giornata della Serie A di calcio femminile segna uno snodo decisivo nella corsa finale al titolo e alla salvezza. Il campionato, tornato al girone unico a 12 squadre dopo l’esperimento delle poule, entra ora nella sua fase più delicata: il margine in classifica si assottiglia, la pressione cresce e ogni punto può risultare determinante.

In vetta, la Roma guida con autorevolezza a quota 43, mantenendo un vantaggio significativo sull’Inter, seconda a 37. Più staccata, ma ancora pienamente in corsa per un piazzamento europeo, la Juventus occupa il terzo gradino del podio con 32 punti. Alle loro spalle, la lotta per la parte alta della classifica resta apertissima, con Napoli, Milan e Lazio racchiuse in appena due lunghezze.

Il programma del weekend del 25 e 26 aprile offre sfide ad alta intensità su più fronti. Il big match è senza dubbio quello tra Juve e giallorosse, in scena sabato alle 12:30 a Biella. È il “classico” del calcio femminile italiano contemporaneo, una sfida che negli ultimi anni ha spesso indirizzato trofei e gerarchie. Le giallorosse puntano a consolidare il primato, mentre le bianconere cercano punti pesanti per blindare la zona Champions e, se possibile, riaprire la corsa al secondo posto.

I precedenti sorridono storicamente alla Vecchia Signora, capace di imporsi 19 volte su 27 confronti complessivi, ma la Roma ha dimostrato negli ultimi anni di poter reggere il confronto ad alti livelli. L’ultimo incrocio, nella Supercoppa di gennaio, ha premiato le bianconere grazie alla decisiva rete di Cristiana Girelli, mentre in campionato l’andata si era chiusa sull’1-1.

Alle spalle della capolista, riflettori puntati anche su Genoa-Inter. Le nerazzurre, forti del miglior attacco del torneo con 43 reti e trascinate dalla capocannoniera Tessa Wullaert (13 gol), non possono permettersi passi falsi contro una squadra in piena lotta salvezza. Il Genoa, però, ha bisogno disperato di punti e proverà a sfruttare il fattore campo per interrompere una stagione fin qui complicata, soprattutto in trasferta.

Equilibrio e tensione caratterizzano anche la sfida tra Milan e Napoli, autentico spareggio per la parte sinistra della classifica. Separate da un solo punto, le due formazioni condividono ambizioni simili e numeri interessanti: le rossonere spiccano per precisione sotto porta, mentre le partenopee hanno mostrato solidità soprattutto lontano da casa.

A completare il quadro, un turno che coinvolge anche la zona centrale e quella bassa della graduatoria: il Como, rivelazione tattica per qualità di possesso (61,6% medio), ospita il Parma; la Lazio affronta il Sassuolo con l’obiettivo di restare agganciata al treno europeo; mentre domenica Ternana e Fiorentina chiuderanno il programma in un confronto che può incidere sugli equilibri di metà classifica.