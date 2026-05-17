Calcio femminile: la Juventus vince in casa del Parma nell’ultima di Serie A, la Ternana chiude con il sorriso

Cala il sipario sulla Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Nella giornata odierna è infatti terminato ufficialmente il Campionato, in realtà finito virtualmente già nel penultimo turno, in cui si sono messe a posto le ultime caselle e gli ultimi responsi ancora vacanti.

Non ha tradito le aspettative in tal senso la Juventus che, dopo aver conquistato matematicamente la qualificazione in Champions, ha battuto il Parma a domicilio con il risultato di 1-3 sfruttando il timbro di Godo (9′), di Rasmusen (70’) e di Thomas (90’). Di Distefano invece il goal delle ducali (80’). Cade invece la Lazio, costretta a cedere il passo alla Fiorentina per 2-1. Per la viola si sono aggiunte al tabellino Tryggvadottir (30’) e Bredgaard (74’), mentre per le biancocelesti la rete è stata di Karczewska (89’).

Termina con un sorriso la stagione della Ternana, capace di battere di misura il Milan sfruttando la rete di Lazaro siglata al secondo minuto di recupero. Si sono divise la posta infine Napoli e Sassuolo, con le emiliane ad essere passate in vantaggio per prime grazie al sigillo di De Rita messo a referto al 4’ e le partenopee che hanno ripristinato gli equilibri al 69’ con Floe.

Riportiamo di seguito la classifica definitiva della Serie A 2025-2026. Ricordiamo che la stagione si chiuderà la prossima settimana con la Finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma.