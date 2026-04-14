Brad Gilbert rivela un retroscena di Cahill su Sinner: “Così sono cambiate le cose”

La vittoria ottenuta da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale del torneo di Montecarlo suscita ancora interesse a distanza di qualche giorno. Brad Gilbert, storico coach americano a lungo sulla panchina di Andre Agassi, è intervenuto nel podcast The Big T per commentare la partita, svelare un retroscena appreso da Cahill ed elogiare il servizio di Sinner.

Sulla finale del torneo di Montecarlo vinta da Sinner in due set contro lo spagnolo: “Per me è stata una partita affascinante e prima del match ho fatto anche una chiacchierata con Darren Cahill. Lui mi ha detto qualcosa che ha davvero cambiato le cose per Jannik Sinner“.

Sul momento della possibile svolta per il giocatore italiano: “È stata la sconfitta contro Mensik a Doha e, invece di tornare a Monte-Carlo dove il tempo era terribile, è andato direttamente a Indian Wells. Mi ha detto che hanno fatto un ritiro di dodici giorni; ha detto che durante quel periodo è stato un lavoro duro, hanno faticato molto, faceva caldo e hanno lavorato intensamente sul suo servizio“.

Sul servizio di Sinner: “Sappiamo quanto a volte sia difficile con i giocatori: restano bloccati mentalmente su ciò che funzionava per loro e su ciò in cui sono davvero bravi, e dimenticano che forse devono fare qualcosa che li mette un po’ a disagio. Cinque anni fa, il servizio di Sinner, soprattutto il secondo, era molto attaccabile“.