Billie Jean King Cup 2026: perché l’Italia deve giocare le qualificazioni nonostante sia bi-campione del mondo in carica

L’Italia tenta nuovamente la difesa del titolo, conquistato nel 2024 e nel 2025, della Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso anno, infatti, le azzurre dovranno guadagnarsi sul campo l’accesso alle Finals: nel primo ed unico turno delle qualificazioni le ragazze di Tathiana Garbin ospiteranno il Giappone.

La sfida tra azzurre e nipponiche si disputerà a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei, venerdì 10 e sabato 11 aprile: nella prima giornata spazio ai due singolari, mentre nella seconda giornata spazio al doppio ed eventualmente agli ultimi due singolari.

Il ritorno al format degli scontri diretti casa-trasferta, che sostituisce la formula a gironi vista lo scorso anno, ha sancito la distribuzione di una sola wild card, andata alla Cina, Paese ospitante delle Finals, rispetto alle due assegnate lo scorso anno, in cui oltre alla Cina, anche l’Italia, detentrice del trofeo, ne beneficiò.

Nulla di strano: lo stesso accade anche al maschile in Coppa Davis, dove l’Italia ha diritto alla wild card per le Finals in quanto Paese ospitante, e non in quanto detentrice del titolo. Lo status di campione in carica, infatti, esenta dal primo turno delle qualificazioni, ma non dal secondo turno: a beneficiarne quest’anno è stata la Spagna, sconfitta in finale lo scorso anno dagli azzurri.