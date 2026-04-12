Tennis
Tathiana Garbin: “Siamo pronte per Shenzhen, ma facciamo un passo alla volta”
L’Italia del tennis al femminile ha potuto sorridere. Nella settimana dedicata al turno di qualificazione alle Finals di BJK Cup 2026, la formazione tricolore guidata da Tathiana Garbin ha trionfato 3-1 contro il Giappone a Velletri. Dopo le vittorie in singolare firmate da Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini nel day-1, è spettato al doppio scrivere la parola fine nel secondo giorno di incontri.
Il duo Errani/Paolini non ha tradito le attese e ha permesso, quindi, al Bel Paese di essere tra le migliori otto squadre del mondo a contendersi il titolo a Shenzhen (Cina) dal 22 al 27 settembre. Vincitrici delle due ultime edizioni della massima competizione a squadra tennistica riservata alle donne, le azzurre daranno la caccia alla terza affermazione consecutiva.
“Siamo davvero felici, è stato un bel tie e il Giappone ha lottato su ogni palla ma noi eravamo pronte e le mie ragazze ogni volta che indossano questa maglia riescono a portare in campo tutto lo spirito e l’appartenenza che serve per vincere queste partite“, ha commentato così Garbin in conferenza stampa il successo ottenuto dalle sue giocatrici.
E in vista di quel che sarà: “Il tris in Billie Jean King Cup? Le mie ragazze mi insegnano a fare un passo alla volta e a non guardare troppo in là. Ora è importante godersi questi momenti perché nel tennis è difficile riuscirci. Ma noi siamo brave ad assaporarceli“.