WTA Linz 2026, Stephens affronterà Andreeva. Buon esordio di Galfi e Ruse

Si è alzato il sipario sul tabellone principale del WTA di Linz con le primissime sfide del primo turno. La testa di serie numero uno è la russa Mirra Andreeva, che ha conosciuto già oggi la sua prossima avversaria, che sarà Sloane Stephens. L’americana ha, infatti, sconfitto in rimonta la tedesca Tatjana Maria con il punteggio di 1-6 7-6 6-4 dopo una battaglia di due ore e quarantaquattro minuti di gioco.

Buona la prima anche per la rumena Gabriela Ruse, che ha battuto in un esordio complicato la britannica Katie Boulter in due set con il punteggio di 7-6 7-6. La numero 87 della classifica mondiale attende ora la vincente della sfida tra la statunitense Li e l’ucraina Yastremska.

Supera il primo turno anche l’ungherese Dalma Galfi, che ha superato con un duplice 6-3 l’americana Alycia Parks. La tennista magiara non conosce ancora la sua avversaria e affronterà la vincente del match tra la rumena Sorana Cirstea, quinta testa di serie, e l’austriaca Kraus, che ha ricevuto una wild card

RISULTATI WTA LINZ 2026

Galfi (Hun) b. Parks (Usa) 6-3 6-3

Ruse (Rou) b. Boulter (Gbr) 7-6 7-6

Stephens (Usa) b. Maria (Ger) 1-6 7-6 6-4