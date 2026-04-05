Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Andrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di Pasqua e non scenderà in campo nel torneo di doppio che ci terrà compagnia fino a domenica 12 aprile sulla terra rossa del Principato. Il 30enne aveva vinto il Masters 1000 di Miami proprio accanto al bolognese soltanto settimana scorsa, per questa occasione cambierà il compagno di doppio e cercherà di farsi strada in Riviera.

Accanto a Vavassori ci sarà Matteo Berrettini e la nuova coppia incrocerà il tandem composto dall’australiano Alex de Minaur e dal britannico Cameron Norrie al primo turno. L’appuntamento è per lunedì 6 aprile (ore 11.00), sarà il primo match sul Campo EA de Massy. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante, con in palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il finlandese Heliovaara e il britannico Patten, gli avversari sconfitti da Bolelli e Vavassori nella finale di Miami.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205): il canale dettagliato verrà definito in mattinata. Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE

Lunedì 6 aprile

Ore 11.00 Matteo Berrettini/Andrea Vavassori vs Alex de Minaur/Cameron Norrie

PROGRAMMA BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205). Il canale dettagliato verrà definito in mattinata, tutte le partite saranno anche su Sky Sport Plus.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta streaming: OA Sport.